PlayStation 5: come usare lo Share Play sulla nuova console Sony

Proprio come sulla console Sony di vecchia generazione, anche il nuovo sistema operativo di PlayStation 5 dà ai giocatori la possibilità di attivare una funzione chiamata Share Play.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, attivando lo Share Play i giocatori possono dare ad un amico i permessi di giocare da remoto con il gioco attualmente in esecuzione o addirittura giocare in coop nel caso in cui fosse supportata una modalità a schermo condiviso.

Come attivare lo Share Play su PS5

Se siete interessati ad attivare questa funzionalità, vi invitiamo innanzitutto ad abilitare la funzione di condivisione dello schermo sulla vostra PlayStation 5 e invitando nel party l’amico con il quale volete sfruttare questo sistema per fargli provare un gioco o fare una partita in coop locale. Seguendo tutti i passaggi della guida citata poco sopra, dovreste trovarvi nella schermata del party, all’interno della quale è possibile vedere la sezione “Condivisione Schermo | Share Play”. Cliccate su questa voce con le due piccole icone tramite la pressione del tasto X e selezionate “Avvia Share Play”: vi ritroverete così a scegliere tra la possibilità di lasciare all’altro giocatore il controllo o di giocare insieme. Selezionate la prima voce se volete che il vostro amico sia libero di provare il vostro gioco (il quale non deve quindi essere presente nella sua libreria fisica o digitale), scegliete invece la seconda se volete giocare insieme ad un titolo cooperativo che non possiede funzionalità online (ad esempio Overcooked).

Prima che vi fiondiate ad utilizzare lo Share Play vanno però fatte alcune precisazioni. Il giocatore che cede il controllo della propria console deve essere abbonato al PlayStation Plus, ma quello che gioca da remoto non deve necessariamente essere iscritto al servizio a meno che non si decida di giocare insieme. Trattandosi inoltre di un sistema sensibile ai cali di connessione, è consigliabile che entrambi i giocatori dispongano di una connessione cablata e stabile, poiché il wi-fi potrebbe creare qualche piccolo problema di lag.

Per scoprire altri segreti della console Sony, vi invitiamo anche a dare uno sguardo alla nostra guida con le 10 cose da fare subito dopo la prima accensione di una nuova PlayStation5.