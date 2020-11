PlayStation 5: come vedere il tempo trascorso in ogni gioco

Tra le novità introdotte da Sony nel sistema operativo di PlayStation 5 troviamo anche una funzionalità particolarmente amata dai videogiocatori di tutto il mondo: la possibilità di controllare quanto tempo abbiamo trascorso all'interno di un gioco.

Per poter raggiungere la schermata con queste informazioni occorre visitare il proprio Profilo e per farlo esistono due diversi modi. Il primo consiste nel premere il tasto Triangolo o lo stick sinistro verso l'alto nel menu principale per raggiungere l'icona del proprio profilo in alto a destra: a questo punto premete X e poi selezionate Profilo. In alternativa, aprite il Centro di controllo con la pressione del tasto PlayStation e cliccate X sull'iconcina con il vostro avatar per poi selezionare Profilo nel menu a tendina. A prescindere da quale dei due metodi abbiate scelto per entrare in questo menu, ora non dovete far altro che premere il tasto R1 per visualizzare a schermo il lungo elenco con tutti i giochi che avete avviato negli ultimi anni su PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5 (sia in formato digitale che fisico). Per ogni gioco potrete vedere due voci: "Tempo giocato" e "Ore totali di gioco". La prima, frutto di un errore di traduzione, indica quanto tempo è trascorso dall'ultima volta che avete avviato quel gioco, la seconda corrisponde invece al numero totale di ore passate all'interno di quel prodotto. Va precisato che questo timer tiene in considerazione tutto il tempo trascorso con l'applicazione avviata, senza fare alcun tipo di distinzione tra quello passato effettivamente nel gioco e quello trascorso nei menu.

