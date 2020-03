PlayStation 5: la community chiede un nuovo sistema di gestione dei preload

Attraverso una costruttiva discussione intavolata sulle pagine del forum di ResetEra, diversi membri della community di PS4 si stanno interrogando sulla necessità, da parte di Sony, di rivedere il proprio sistema di gestione dei preload dei giochi in previsione dell'arrivo, si spera per Natale 2020, di PlayStation 5.

L'utente conosciuto con il nickname di Jawmuncher ha infatti chiesto agli altri utenti del forum di ResetEra se non fosse giunto il momento di far sentire la propria voce per indurre Sony ad approfittare del lancio di PS5 per rivedere le attuali limitazioni nel sistema di gestione dei preload su PS4.

Come sottolinea l'utente, infatti, spesso la fase di precaricamento dei giochi acquistati in digitale su PlayStation Store parte solo a ridosso della data di uscita dei titoli in questione: nel caso del preload di DOOM Eternal, ad esempio, tale funzionalità diverrà attiva su PS4 solo dal 18 marzo (il lancio del gioco è previsto per il 20 marzo), mentre su Xbox One è già disponibile da qualche giorno.

Estendendo lo stesso discorso a Final Fantasy 7 Remake e al preload di Animal Crossing New Horizons su Switch, l'utente e moderatore di ResetEra ha alimentato il dibattito sul forum e messo in luce questa possibile "criticità" di PlayStation 5, soprattutto, in funzione del più che probabile aumento delle dimensioni dei file di installazione dei giochi nextgen su PS5 e dello spazio che sarà accessibile sull'SSD iperveloce del prossimo Monolite Nero di casa Sony. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che le richieste avanzate dalla community di ResetEra debbano essere accolte o non reputate necessari degli interventi correttivi da parte di Sony? Fatecelo sapere con un commento.