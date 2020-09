PlayStation 5 sarà compatibile con il 99% dei giochi PS4, parola di Jim Ryan

Al termine dello Showcase PS5, il Washington Post ha pubblicato una lunga intervista a Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. In questa occasione si è parlato anche della retrocompatibilità con i giochi PS4.

Jim Ryan ha affermato che PlayStation 5 sarà compatibile con il 99% della libreria PS4, senza però scendere in ulteriori dettagli. Sony crede fortemente nella retrocompatibilità e in questo senso viene citato anche il lancio di PlayStation Plus Collection, una sorta di "Vault" che permetterà agli abbonati PS Plus di accedere a una selezione di titoli per PlayStation 4.

Al lancio della console saranno disponibili come parte di PlayStation Plus Collection 18 giochi PS4 tra i più venduti e acclamati:

Batman Arkham Knight (Warner Bros Interactive Entertainment / Rocksteady Studios)

Battlefield 1 (Electronic Arts / DICE)

Bloodborne (Sony Interactive Entertainment / SIE Japan Studio / FromSoftware)

Days Gone (Sony Interactive Entertainment / SIE Bend Studio)

Detroit Become Human (Sony Interactive Entertainment / Quantic Dream)

Fallout 4 (Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios)

Final Fantasy XV (Square Enix)

God of War (Sony Interactive Entertainment / SIE Santa Monica Studio)

inFAMOUS Second Son (Sony Interactive Entertainment / Sucker Punch Productions)

The Last Guardian (Sony Interactive Entertainment / SIE Japan Studio / genDesign)

The Last of Us Remastered (Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog)

Mortal Kombat X (Warner Bros. Interactive Entertainment / NetherRealm Studios)

Persona 5 (Atlus)

Ratchet & Clank (Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games)

Resident Evil 7 Biohazard (Capcom)

Monster Hunter World (Capcom)

Uncharted 4 Fine di un Ladro (Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog)

Until Dawn (Sony Interactive Entertainment / Supermassive Games)

L'elenco include giochi first e third party come Persona 5, Ratchet & Clank, Monster Hunter World, The Last of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro. Maggiori dettagli sulla retrocompatibilità e su PlayStation Plus Collection verranno diffusi nelle prossime settimane.