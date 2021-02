PlayStation 5 è compatibile con i comandi vocali di Alexa?

Il fenomeno degli assistenti vocali è letteralmente esploso negli ultimi anni, e i prodotti di aziende come Google e Amazon hanno col tempo conquistato una fetta di mercato importante, grazie anche alla loro capacità di interfacciarsi con molti dispositivi differenti.

L’assistente vocale di Amazon in particolare, chiamato Alexa, è famoso per la sua capacità di collegarsi con numerosi oggetti di domotica casalinga, come luci intelligenti, dispositivi per gestire il riscaldamento degli ambienti e altri oggetti elettronici, in modo tale da poterli gestire tutti tramite un sistema centralizzato a comando vocale, rappresentato dal dispositivo stesso sul quale vengono eseguite le funzioni di Alexa. Sfortunatamente, PlayStation 5 non rientra nell'elenco dei dispositivi compatibili con Alexa, a differenza di quanto accade invece per Xbox Series X e Xbox Series S, che possono essere controllate a distanza grazie agli smart speaker di Amazon.

Nonostante questo, esiste un modo per rendere PS5 compatibile con Amazon Alexa: per farlo, tuttavia, avrete bisogno di collegare la vostra console ad un televisore smart, o un monitor, che sia a sua volta compatibile con i comandi vocali di Alexa. Successivamente, dirigetevi all’interno del menu delle Impostazioni di Sistema di PS5 e selezionate la schermata dell’HDMI, usato per trasmettere l’output video tra la console e il televisore. A questo punto dovrete selezionare l’opzione Attiva Collegamento del Dispositivo HDMI: grazie a questa opzione, che attiva la modalità HDMI CEC, il vostro televisore o monitor riuscirà a controllare direttamente le funzioni di accensione della console. A questo punto, utilizzando i comandi vocali di Alexa per accendere e spegnere il televisore riuscirete a controllare anche l'accensione e lo spegnimento della PlayStation 5, aggirando seppur marginalmente l’incompatibilità diretta.

Anche in questo caso quindi, un po' come accade per il supporto alla tecnologia FreeSync su PS5, seppur PlayStation 5 non sia compatibile direttamente con Alexa, è possibile aggirare questa mancanza, in attesa dell'eventuale supporto ufficiale.