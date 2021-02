PlayStation 5 è compatibile con le TV Full HD 1080p?

Se possedete un televisore Full HD, cioè con risoluzione massima di 1080p, vi sarete forse chiesti se la nuova PlayStation è compatibile e quali sono le differenze rispetto a una TV con supporto per la risoluzione 4K.

Dal momento che la PS5 consente di giocare e visualizzare video in 4K a 60 o 120 fps (a seconda del gioco in questione e della frequenza di aggiornamento dello schermo a cui è collegata), è compatibile anche con i televisori in FUll HD? Questa è la domanda che molti si sono posti, considerando che all'interno della confezione di PS5 si trova un cavo HDMI 2.1 High Speed, cioè ad alta velocità.

Si tratta dell'HDMI di ultima generazione, in grado di riprodurre un segnale video in 4K fino 120 fps rispetto ai 60 fps di HDMI 2.0 di cui era dotata la precedente PlayStation 4. Quindi la nuova console Sony dà il meglio di sé quando collegata a schermi di ultima generazione dotati di una porta HDMI 2.1 e quindi risoluzione 4k o addirittura 8k; ma ciò non significa che non potrete usarla con una TV dotata di una normale porta HDMI e risoluzione Full HD 1080p! Il nuovo cavo in dotazione è infatti retrocompatibile, ed è possibile collegare la PS5 a un TV o monitor senza alcun problema.

In termini di resa grafica, ovviamente, non otterrete lo stesso risultato e il framerate con cui giocherete sarà limitato dalla frequenza di aggiornamento del TV Full HD e in genere su questi schermi non supera i 60 Hz.