PlayStation 5 è compatibile con tutte le TV e i monitor?

Dopo i timori e le indiscrezioni comparsi alla vigilia dell’uscita ufficiale di PlayStation 5 sul mercato, ormai alcuni mesi fa, riguardo alla vera natura del cavo HDMI incluso nella confezione della console, vennero confermate le informazioni ufficiali e quindi la presenza di un < href="https://www.everyeye.it/notizie/ps5-cavo-hdmi-2-1-incluso-confezione-conferma-sony-478605.html">cavo di tipo HDMI 2.1 nella confezione di PS5.

Grazie a questo collegamento cablato di ultima generazione, PlayStation 5 è quindi in grado di supportare risoluzioni native fino a 8K e i 120 fps, oltre a tecnologie come il Variable Refresh Rate, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra guida alla tecnologia HDMI VRR. Viene da sé dunque chiedersi se, data la presenza di un cavo destinato alla trasmissione dell’output video così tecnologicamente avanzato, sia possibile utilizzare PlayStation 5 senza problemi su tutti i televisori attualmente presenti sul mercato.

La risposta a questa domanda non è del tutto immediata, poiché è necessario fare un’importante precisazione: essendo il cavo HDMI 2.1 di PS5 l’unico che permette la trasmissione dell’output video dalla console al monitor, e non essendoci supporto nativo ad altri tipi di collegamenti, tutti i televisori e i monitor che non supportano nessun tipo di collegamento HDMI non potranno essere utilizzati con PlayStation 5. Al contrario, invece, tutti i dispositivi che dispongono di almeno un ingresso HDMI possono essere utilizzati con la console di nuova generazione di Sony: non importa infatti a quale generazione appartenga l’ingresso HDMI in questione, poiché il cavo HDMI 2.1 in dotazione a PlayStation 5 è retrocompatibile con tutte le versioni precedenti.

Infine, non dovrete preoccuparvi nemmeno della risoluzione del vostro monitor: PlayStation 5 supporta nativamente tutte le risoluzioni variabili nella fascia che va dall'HD Ready 720p all'ultra HD 4K con una risoluzione di punta di 2160p ad esclusione della risoluzione 2K, ovvero il 1440p.