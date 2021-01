La PlayStation 5 si può comprare e pagare con le rate?

Nei primi mesi dell'anno PlayStation 5 dovrebbe tornare disponibile nei negozi online (e speriamo, anche negli store fisici) e sono in molti a chiedersi se sia possibile comprare PS5 pagando a rate. Proviamo a rispondere a questa domanda.

Sony dal canto suo non vende direttamente PlayStation 5 e dunque non offre servizi di acquisto rateali o con finanziamento, non esiste al momento neanche un programma in abbonamento stile Xbox All Access, che dietro pagamento di una quota mensile offre Xbox Series X e abbonamenti Xbox LIVE Gold e Game Pass, ovvero tutto quello che serve per godere dell'hardware e dei servizi Xbox.

Acquistare PS5 comporta una spesa non indifferente (PS5 Digital costa 399.99 euro mentre PS5 Standard 499.99 euro) e dunque sono tanti i rivenditori che permettono di pagare a rate la console Sony, tutte le principali catene offrono questa possibilità, al momento dell'acquisto online tra i metodi di pagamento troverete anche l'opzione per il pagamento rateale tramite finanziamento, anche Amazon offre il pagamento a rate su una selezione di prodotti e PS5 potrebbe rientrare in questa casistica.

In ogni caso è certamente possibile acquistare PlayStation 5 a rate ma dovrete informarvi bene presso i vari rivenditori per capire quali documenti presentare ed i costi necessari per avviare la pratica.