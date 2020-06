PlayStation 5: dove comprarla? I rivenditori italiani si preparano ai preordini

Nonostante PlayStation 5 si sia mostrata al mondo in entrambe le sue due versioni, è ancora priva di un prezzo ufficiale. La difficile situazione economica mondiale non sta rendendo la vita facile a Sony, che quindi non ha ancora dato il via ai preordini della sua console di prossima generazione.

I principali rivenditori, in ogni caso, si stanno già preparando. Alcune delle più importanti realtà italiane hanno già aperto delle pagine dedicate a PS5 sui propri siti dedicati all'e-commerce. Tra questi, si segnalano GameStopZing, Euronics e Unieuro. Al momento la scheda più completa risulta essere quella creata da Euronics, essendo comprensiva di trailer, fotografie e dei principali dettagli tecnici di PS5, con specifica menzione dell'SSD personalizzato ad alte prestazioni. Purtroppo, nessuno ha ancora aperto i preordini, né fornito indicazioni sul prezzo, che quindi continua a restare un'incognita.

Nelle scorse ore si è sbilanciato Play-Asia, uno dei principali rivenditori internazionali, che ha aggiunto in listino PlayStation 5 all'assurdo prezzo di 699 dollari. Sarà davvero questo quello ufficiale? Difficile dirlo con certezza, ma Play-Asia lo ha rapidamente rimosso. Restiamo in attesa dell'apertura dei preordini: sarà nostra premura avvertirvi quando Sony darà finalmente il via libera. PS5, ricordiamo, verrà lanciata a fine anno.