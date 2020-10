PlayStation 5: la confezione ufficiale della console nel nuovo filmato di Burger King

Dopo aver mostrato il design, la costruzione e la nuova interfaccia di PlayStation 5, Sony ha mostrato per la prima volta l'intera confezione che conterrà la console next-gen utilizzando un metodo particolare: lo spot di Burger King.

Il filmato pubblicato da PlayStation è infatti relativo ad una collaborazione con Burger King. Il famoso fast food ha dato il via ad un concorso a premi che mette in palio proprio la nuova PlayStation 5: nel video promozionale che mostra le "reaction" di alcuni vincitori, si può vedere per la prima volta la confezione ufficiale della console. Sebbene le fattezze del box di PS5 non siano del tutto nuove (la confezione è infatti già stata mostrata da diversi retailer, nonché da alcuni insider che hanno ricevuto la console), per la prima volta è possibile rendersi conto delle reali dimensione della scatola, che nel trailer è tenuta in braccio e "coccolata" dai vari fortunati.

Intanto Sony ha ufficialmente svelato la nuova interfaccia che accompagnerà i giocatori di PlayStation 5 per tutta la next-gen, dando un primo assaggio delle funzionalità inedite della dashboard. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra anteprima dell'interfaccia di PlayStation 5.