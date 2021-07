PlayStation 5: la console è capovolta nello spot pubblicato e rimosso da Sony

Dopo la leggerezza commessa sui social da Hermen Hulst con la foto della PS5 capovolta, anche il team marketing di Sony casca nello stesso errore. L'ultimo spot pubblicato dal colosso tecnologico giapponese, infatti, mostra una PlayStation 5 messa alla rovescia.

Nel filmato promozionale condiviso da Sony attraverso il proprio canale Twitter principale, l'azienda giapponese mostra un possessore di PS5 intento a completare l'avventura di God of War nei panni di Kratos con sullo sfondo, appunto, una PlayStation 5 collocata in orizzontale ma "di schiena".

L'errore risulta essere chiaramente visibile osservando la posizione del vano disco della console nextgen, rivolto per sbaglio sulla parte superiore. Lo spot in questione non è più disponibile sulle pagine del portale Twitter di Sony, ma la community ha testimoniato il tutto scattando delle immagini dal video che non lasciano adito a dubbi.

Nell'aiutare i giocatori a evitare questo genere di incomprensioni, i progettisti della piattaforma di ultima generazione di Sony hanno inserito due tacche in plastica nella scocca per indicare il punto esatto dove inserire i ganci della base. Per un approfondimento sull'argomento, qui trovare un video sul corretto montaggio della base PS5 in orizzontale.