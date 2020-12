PlayStation 5 è la console più desiderata su Amazon

Su Amazon USA PlayStation 5 è l'articolo più desiderato in assoluto per la categoria Videogiochi e Console tra "i prodotti aggiunti più spesso alle liste dei desideri e alle liste di nozze Amazon, aggiornati ogni giorno."

Su Amazon.com la classifica vede PS5 in testa seguita da Xbox Series X e PlayStation 5 Digital Edition, con Nintendo Switch Joy-Con Blu/Rosso Neon a chiudere la classifica. Seguono poi giochi come Super Mario 3D All-Stars, Hyrule Warriors L'Era della Calamità, Super Smash Bros Ultimate, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe e accessori come il controller DualSense o le card PSN.

Simile la situazione su Amazon.it dove troviamo però PS5 Digital al primo posto e PS5 Standard Edition al secondo posto, con Xbox Series X sul gradino più alto del podio. Seguono giochi come Ring Fit Adventure, Cyberpunk 2077, FIFA 21, Ghost of Tsushima, Animal Crossing New Horizons, The Last of Us Parte 2 e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Per poter acquistare una PS5 sarà necessario attendere i primi mesi del nuovo anno, secondo un report dalla Cina a gennaio Sony distribuirà nuove scorte di PlayStation 5 partendo dall'Asia, l'obiettivo è quello di rendere disponibili almeno 16.8/18 milioni di pezzi in tutto il mondo nel corso del 2021.