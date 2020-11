PlayStation 5 console, giochi e accessori: quando spedisce Amazon?

Il 19 novembre PS5 arriverà in Europa e sono in molti a chiedersi se Amazon anticiperà le spedizioni di qualche giorno, permettendo a tutti di ricevere console e giochi in anticipo, così da scongiurare eventuali problemi e ritardi in vista di un possibile secondo lockdown nazionale o regionale, che potrebbe diventare realtà nelle prossime ore.

Al momento non esistono indicazioni chiare a riguardo, sappiamo che giochi e accessori PS5 saranno disponibili dal 12 novembre e Amazon spedirà in tempo per garantire la consegna al day one, nel caso della console le cose però si complicano perchè probabilmente non tutti coloro che hanno effettuato il preordine riceveranno la console nella stessa data.

Ad oggi alcuni ordini riportano la data del 19 novembre mentre in altri casi si parla del 23 novembre, è difficile dunque fare chiarezza sull'argomento, non è chiaro inoltre se Amazon potrebbe anticipare le spedizioni (così come sembra farà Mediaworld per evadere in anticipo gli ordini di PS5) oppure no. Idealmente il colosso dell'eCommerce potrebbe iniziare a spedire le console dalla prossima settimana e c'è chi ipotizza possibili consegne previste a partire dal 12 novembre.

Fateci sapere qui sotto nei commenti quale data è riportata sui vostri ordini e se avete ricevuto chiarimenti o aggiornamenti dal servizio clienti, continueremo a indagare per saperne di più.