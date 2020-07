PlayStation 5: la console Sony batte nettamente Xbox Series X, ecco il sondaggio

Un nuovo sondaggio condotto nel Regno Unito sulle intenzioni di acquisto per le prossime console next-gen e pubblicato recentemente vede la nuova PlayStation 5 dominare la classifica delle preferenze dei videogiocatori.

I risultati arrivano da un sondaggio condotto dall'agenzia Experience12 su oltre 3.000 utenti del Regno Unito tra il 25 e il 2 luglio 2020, in occasione del MCM Comic Con online. L'indagine ha richiesto ai giocatori di esprimere la propria preferenza rispetto alle nuove console next-gen: l'84% degli intervistati ha dichiarato di voler acquistare una PlayStation 5, rispetto al 15% intenzionato a dirigersi su Xbox Series X. Tra gli intervistati il 37% ha poi affermato di voler acquistare la console al lancio, il 9% entro un mese, il 12% entro tre mesi e il 26% entro sei mesi dall'uscita.

L'intervista è poi proseguita con i giochi più attesi dei prossimi mesi. Paradossalmente nelle prime 5 posizioni non compare alcuna esclusiva targata Sony, con Cyberpunk 2077 in cima alla classifica con il 47% delle preferenze, seguito da Marvel's Avengers con 15%, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Dying Light 2 e l'esclusiva Xbox Halo infinite.

Il sondaggio ha fornito anche alcuni dati sulle preferenze per l'attuale generazione con PlayStation 4 che regna incontrastata per il 59% degli utenti, seguita da Xbox One con il 16%, dal PC con il 14% e da Switch con l'8%. In precedenza altri sondaggi condotti in Francia e negli Stati uniti avevano visto il predominio di PlayStation 5.