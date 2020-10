PlayStation 5: la console Sony è dotata di vaschette raccoglipolvere

Il video teardown di PlayStation ha svelato una caratteristica forse passata inosservata ai più ma che potrebbe rivelarsi molto interessante. Parliamo della presenza di alcuni vani pensati per raccogliere e catturare la polvere.

Come noto la polvere è un grande nemico delle console, dei PC e dei dispositivi elettronici in generale. Pulire questi prodotti non è sempre facile ma Sony sembra sembra aver pensato anche a questo e sotto la scocca della console ha inserito delle comode "vaschette" raccoglipolvere dove andrà ad annidarsi lo sporco che potrà poi essere rimosso aspirandolo tramite dei pratici fori.

Nel video viene comunque chiarito come le vaschette in oggetto non garantiscano che l'hardware non venga intaccato o ostruito dalla polvere, si tratta semplicemente di un piccolo accorgimento pensato per pulire più facilmente l'interno della console con l'obiettivo di preservare l'hardware più a lungo.

Cosa ne pensate di questa accortezza di Sony? Ricordiamo che PlayStation 5 sarà disponibile dal 19 novembre in Europa in versione Standard (499 euro) e Digital Edition senza lettore Blu-Ray (399 euro). I giochi PS5 usciranno il 12 novembre e saranno in vendita con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio dell'hardware, come confermato da Amazon e altri rivenditori.