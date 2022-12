PlayStation 5: la console Sony grandi risultati di vendite in Giappone

Nonostante la carenza di unità di PlayStation 5 e Xbox Series X continui a non arrestarsi, la neonata console di casa Sony continua a produrre dei risultati piuttosto positivi sul suolo orientale. Nelle ultime ore, infatti, i nuovi dati di vendita hanno mostrato un quadro piuttosto positivo anche per la next-gen targata PlayStation.

Nel dettaglio, i nuovi report provenienti dal Giappone mostrano il raggiungimento di oltre 70mila unità piazzate e vendute in Giappone, il che dimostra che iniziano ad esservi dei segnali di riprese da parte del colosso videoludico sul fronte di adeguamento alla grande domanda di hardware. Ciò non può che far ben sperare per l'avvento, sul fronte delle produzioni in uscita in futuro, di una next-gen pura, seppure la stessa Sony si contenda il mercato orientale con la console ibrida di Nintendo.

Infatti, alle 70mila PlayStation 5 vendute si affiancano ben 170mila Nintendo Switch venduti, mostrando così a tutto il mondo come il successo dell'ultima console della Grande N non accenni ad arrestarsi. Tuttavia, in tema next-gen, anche il lato software ha ottenuto dei grandi risultati: le ultime settimane sono state caratterizzate anche dall'uscita del recente Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, il quale è divenuto il titolo più venduto su PlayStation 5 - negli ultimi giorni - in Giappone.

I dieci software più venduti in Giappone dal 12 al 18 dicembre 2022

Pokémon Scarlatto e Violetto raggiunge un totale di 3.963.266 unità piazzate con 260.784 copie vendute

Splatoon 3 ha venduto un totale di 68.927 copie, raggiungendo così la quota di 3.566.641 unità totali

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion raggiunge un totale di 156.560 unità vendute su PlayStation e Nintendo Switch - la versione PS5 ha venduto più copie di quella PS4 -

Nintendo Switch Sports ha venduto 33.006 unità

Dragon Quest Treasures ha venduto 31.656 unità su Nintendo Switch

Minecraft ha venduto 23.343 unità sulla console ibrida di Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe: 22.740 unità

Mario + Rabbids Sparks of Hope: 15.060 unità

Sul fronte hardware, invece, vediamo che Switch OLED continua a dominare sul mercato giapponese con 97.909 unità vendute, seguita da PlayStation 5 con 64.420 unità e Nintendo Switch versione base con 47.125 unità. Qui di seguito vi elenchiamo le altre posizioni:

Switch Lite: 28.049 unità

PlayStation 5 Digital Edition: 6.076 unità

PlayStation 4: 3.161 unità

Xbox Series S: 875 unità

News 2DS LL: 48 unità

Xbox Series X: 35 unità

Il 2023 sarà un anno di vere produzioni next-gen, anche grazie alla maggior reperibilità delle console nei mercati di tutto il mondo.