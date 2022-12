PlayStation 5, la console di Sony è sempre più reperibile. Grandi traguardi in Giappone

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a quella che sembrerebbe essere la grande ripresa di Sony sul fronte delle vendite della nuova console PlayStation. Dopo la comparsa di video in rete che testimoniano la presenza a fiumi di bundle PlayStation 5 oltreoceano, sembrerebbe che la situazione sia in lenta ripresa anche nella Terra del Sol Levante.

Proprio negli ultimi tempi, infatti, PlayStation 5 ha raggiunto dei grandi risultati di vendita in Giappone, conseguendo così un traguardo importante che volge lo sguardo in direzione di un'alta capacità di far fronte alla grande domanda per le console di ultima generazione. Dunque, possiamo dire che Sony stia riuscendo ad aumentare il numero di spedizioni di piattaforme da gioco, come promesso in precedenza.

Ciò nonostante, PlayStation 5 si ritrova a dover affrontare ancora una volta un colosso videoludico quale la console ibrida di Nintendo, che riesce a dominare il mercato giapponese anche a distanza di anni dalla sua uscita in tutto il mondo. Questo lo si evince anche dai dati di vendita, i quali vedono in testa alla classifica i recenti capitoli del brand Pokémon, di cui trovate la nostra recensione dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto.

Almeno sul fronte giapponese, dunque, assistiamo ad un dominio incontrastato di Nintendo Switch, che dura ormai da diversi anni e che non accenna a tramontare. Ciò nonostante, l'aumento della produzione di piattaforme da un lato e l'uscita di nuove produzioni esclusive PlayStation dall'altra (vedasi i venturi Forspoken o Final Fantasy XVI) potrebbe decretare un radicale cambio di rotta nell'andamento del mercato in Giappone.

Pokémon Scarlatto e Violetto dominano il Giappone

Ma quali sono i dati di vendita dell'ultimo periodo antecedente alla fine di questo 2022?

Pokémon Scarlatto e Violetto dominano la classifica con un piazzamento di 375.665 unità

Segue Splatoon 3, che si aggiudica il titolo di secondo videogioco più venduto in Giappone con 121.173 unità nell'ultimo periodo

Nintendo Switch Sports è l'ultimo titolo nel podio, con un totale di 44.465 unità vendute

Mario Kart 8 Deluxe segue a ruota, con un totale di 41.887 unità vendute

Al quinto posto troviamo Minecraft, con 37.935 unità

Mario + Rabbids Sparks of Hope è al sesto posto con 25.727 unità vendute sul mercato giapponese

Dragon Quest Treasures si aggiudica un posto nella classifica dei titoli più venduti in Giappone con 23.097 unità

Super Smash Bros. Ultimate continua a conquistare nuovi utenti in oriente, grazie alle 22.148 copie vendute

Mario Party Superstars è il nono titolo più venduto in Giappone nel periodo natalizio, con 22.001 unità

L'ultimo titolo dei dieci giochi più venduti è Momotaro Dentetsu: Showa, Hensei, Reiwa mo Teiban! con 20.426 copie.

Sul fronte hardware assistiamo nuovamente al dominio incontrastato di Nintendo Switch, che con il suo modello OLED ha raggiunto 83.975 unità vendute, seguito da PlayStation 5 con 59.352 piattaforme vendute e Switch versione base con 42.430 unità.