PlayStation 5 sarà la console più veloce del mondo secondo Sony

Sony Corporation ha pubblicato recentemente un nuovo annuncio di lavoro per cercare un Senior Cloud Engineering Manager da inserire nel team di PlayStation 5, la console più veloce del mondo in uscita nel 2020, queste le testuali parole della compagnia.

Il testo non lascia spazio a dubbi: "be one of the leaders of an elite team that is super excited to launch the upcoming world’s fastest console (PS5) in 2020", ovvero "diventa uno dei membri del team d'elite che contribuirà al lancio della console più veloce del mondo (PS5) nel 2020."

Sony non sembra aver paura dei confronti con la concorrenza e per questo si riferisce a PlayStation 5 come "la console più veloce del mondo" inoltre viene ribadita l'uscita nel 2020 come già confermato a fine settembre sulle pagine di Wired.

Secondo alcuni rumor e teorie elaborate da Digital Foundry, la frequenza di clock della CPU di PS5 sarà pari a 3.2 GHZ, si tratta però di supposizioni della nota testata, al momento prive di conferma. Sony dovrebbe svelare PlayStation 5 all'inizio del 2020 con una presentazione prevista apparentemente per aprile del prossimo anno anche se c'è chi ipotizza una dimostrazione in programma a febbraio, esattamente come accaduto nel 2013 per l'evento di reveal di PlayStation 4.