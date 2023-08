PlayStation 5 continua a crescere in Giappone: superate le 4 milioni di unità vendute

Negli scorsi giorni Sony ha annunciato che PlayStation 5 ha venduto 40 milioni di unità in tutto il mondo, tagliando così un altro importante traguardo. Le buone notizie provengono anche dal Giappone, dove la PlayStation di attuale generazione continua a crescere regolarmente.

La nuova classifica di vendita hardware diffusa da Famitsu ci ha confermato che Nintendo Switch è arrivata a 30 milioni di unità vendute in Giappone calcolando tutti i modelli in commercio, ma anche Ps5 si può togliere le sue soddisfazioni superando quota 4 milioni di console piazzate in patria dal lancio avvenuto nel novembre del 2020 ad oggi. Per la precisione, sono 4.046.566 le PS5 arrivate nelle case dei giocatori nipponici, suddivise in 3.495.327 PS5 con lettore disco, e le restanti 551.239 unità relative a PS5 Digital.

Dopo i primi anni di difficoltà dovuto alla pandemia di Covid-19 ed alla forte carenza di scorte dovute in particolare alla crisi dei semiconduttori, PlayStation 5 sta tornando in carreggiata e vede crescere in maniera regolare e costante i suoi numeri un po' in tutti i territori, confermandosi un successo anche sul suolo nipponico. Certo, le 30 milioni di unità piazzate da Nintendo Switch fin qui in Giappone sembrano davvero difficili da raggiungere, ma in ogni caso Sony può ritenersi soddisfatta in vista di un'ulteriore crescita nel prossimo futuro.