PlayStation 5 continua la sua marcia trionfale in Giappone: nuove classifiche di vendita

Esattamente una settimana fa PlayStation 5 superava quota 3 milioni di unità in Giappone, raggiungendo questo traguardo in meno tempo rispetto a PS4 e PS3 ai loro tempi. La console Sony continua a confermarsi sempre di più una certezza sul suolo nipponico, come emerge dalle nuove classifiche di vendita.

Nella settimana compresa tra il 6 ed il 12 marzo 2023, PS5 ha piazzato in totale 64.869 unità calcolando sia il modello Standard (51.510) che quello Digitale (13.359), confermandosi ancora una volta in testa alla chart hardware grazie al modello con lettore ottico. Rispetto alla classifica giapponese dello scorsa settimana la piattaforma Sony ha registrato un lieve calo (sette giorni prima sono state 78.412 le console piazzate), ma nulla in grado di impensierire il primato che ormai da alcune settimane mantiene in maniera solida, lasciando indietro una Nintendo Switch che, comunque, con il modello OLED si piazza in seconda posizione tra le console più vendute grazie ad altre 37.373 unità piazzate.

Lato software invece le prime posizioni sono saldamente nelle mani di Nintendo. Di seguito, ecco la Top 10 completa ed il numero di copie vendute tra il 6 ed il 12 marzo:

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Switch, 32,132 Pokémon Scarlatto e Violetto - Switch, 20.889 Splatoon 3 - Switch, 15.861 Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse - Switch, 10.712 Mario Kart 8 Deluxe - Switch, 10.430 ib - Switch, 9080 Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse - PS4, 9031 Hogwarts Legacy - PS5, 9017 Wo Long Fallen Dynasty - PS5, 8411 Octopath Traveler II - Switch, 7739

Buon esordio nel complesso per Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse (da noi noto anche come Project Zero Mask of the Lunar Eclipse), che segna il ritorno in versione rimasterizzata del quarto capitolo della serie horror targata Koei Tecmo. La nostra recensione di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse vi illustra le caratteristiche, le qualità ed i limiti di questa produzione.