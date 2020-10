PlayStation 5: il controller DualSense messo alla prova da Austin Evans nel nuovo video

Ormai la notizia è di dominio pubblico e la rete pullula già di immagini e filmati: PlayStation 5 è arrivata nelle principali redazioni internazionali e nelle mani degli influencer. Tra questi Austin Evans ha deciso di testare e smontare completamente il nuovo controller DualSense in un video.

Il famoso content creator non ha infatti perso tempo ha deciso di provare il nuovo controller di Sony in maniera molto particolare. Come si vede nel filmato, Evans ha testato il DualSense utilizzando tutto tranne che la nuova console PlayStation 5. Dopo averne mostrato design, materiali e dopo averlo messo a confronto con gli altri dispositivi presenti sul mercato, l'influencer ha provato a collegare il controller su diverse piattaforme: la prima prova ha coinvolto una Xbox Series X dove semplicemente non viene riconosciuto; molto più interessante la prova con PlayStation 4 che riconosce il "controller wireless" facendone funzionare il microfono ma senza permetterne l'utilizzo completo; su PC invece il DualSense si comporta come un normale e funzionale controller (rimane da capire la compatibilità con vibrazione e feedback aptico); infine la prova su smartphone android dove il pad funziona perfettamente (senza vibrazione e feedback) anche con Xbox Game Pass.

Evans ha poi smontato il DualSense mostrando l'intera costruzione del controller. Insomma, una singolare anteprima, in attesa di vedere finalmente all'opera PlayStation 5 anche sull'italico suolo.