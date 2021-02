PlayStation 5: cosa c'è nella scatola della console next-gen Sony?

Se ancora non siete riusciti ad avere la vostra PlayStation 5, forse vi potrà interessare sapere cosa contiene l'enorme scatola della nuova console Sony. Nella lista qui sotto elencheremo tutti i cavi e gli accessori venduti insieme a PS5, uguali sia per la versione Digital che per quella dotata di lettore ottico.

PS5 contenuto della confezione

La console PS5 o PS5 Digital Edition, a seconda di quale avete scelto di acquistare

Un controller DualSense

Cavo di ricarica USB da Type-C a Type A per il DualSense

Cavo HDMI 2.1 Ultra High Speed per PS5

Cavo di alimentazione AC

Base per posizionare la PS5 in orizzontale o in verticale

Guida rapida e guida alla sicurezza

La scatola con tutto il suo contenuto pesa circa 6 chilogrammi, niente male vero? Vi ricordiamo che nella memoria della console è già installata l'esclusiva Sony Astro's Playroom (qui la recensione di Astro's Playroom per PS5) un gioco perfetto per testare le potenzialità della nuova console e soprattutto del controller DualSense. Per avere un'idea ancora più chiara del contenuto e delle dimensioni di PS5, date pure uno sguardo al nostro video unboxing di PlayStation 5.



Sony ha promesso di migliorare la distribuzione di PS5 e ottimizzare la produzione con l'obiettivo di risolvere il problema della mancanza di scorte della nuova console.