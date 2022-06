PlayStation 5: che cosa vuol dire bundle PS5?

Da ormai molti mesi uno dei pochi metodi disponibili per acquistare una PlayStation 5 è tramite il sistema dei cosiddetti bundle, soprattutto se ci si affida alle catene dei principali rivenditori fisici. Vediamo di fare chiarezza sul significato di questo termine e comprendere meglio in cosa consistono queste offerte.

Da un punto di vista puramente tecnico, con la parola bundle si intende la vendita di un prodotto preso non singolarmente, ma attraverso un pacchetto che comprende una serie di altri oggetti, i quali hanno tendenzialmente lo scopo di aumentare l'appeal dell'articolo principale. Nel caso della vendita di PS5 questa meccanica si traduce nella proposta, da parte di varie catene di rivenditori, di offerte che comprendono la console e una serie di giochi o accessori (come controller aggiuntivi, cuffie e carte prepagate, per fare alcuni esempi), i quali vengono venduti nel loro complesso ad un prezzo ovviamente superiore rispetto a quello della sola console.

Questo tipo di pacchetti, comunque, non sono una novità per l'industria videoludica, poiché vengono utilizzati da anni come metodo promozionale per la vendita di piattaforme e spesso proposti in concomitanza con la pubblicazione di nuovi giochiesclusivi molto attesi. La differenza con la situazione attuale dei bundle PS5 (ma anche Xbox Series X/S) è che, a causa della cronica mancanza di scorte che ha colpito PS5 e Xbox Series X, acquistare uno di questi pacchetti è diventato probabilmente il principale tra i pochi metodi tramite i quali è possibile procurarsi una console Sony, altrimenti irreperibile come prodotto singolo. Sapete inoltre quanto ha venduto PlayStation 5 finora?