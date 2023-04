PlayStation 5: cosa vuol dire l'errore CE-100028-1 e come risolverlo?

Il codice errore CE-100028-1 su PlayStation 5 si riferisce ad un problema ben preciso, ma state tranquilli perché non si tratta di una problematica legata all'hardware o bug del software ed è anzi un errore facilmente risolvibile.

Con il codice PS5 CE-100028-1 si individua l'errore spazio libero insufficiente su SSD, questo vuol dire banalmente che la vostra unità è piena e non c'è più spazio per installare giochi o eventuali aggiornamenti. Se state scaricando una patch o un aggiornamento e vi imbattete nel codice errore CE-100028-1 su PS5, vuol dire semplicemente che non avete più spazio libero sulla console.

Potete risolvere rapidamente il problema liberando spazio nella memoria di PS5 seguendo questi pochi passaggi: andate su Impostazioni, successivamente su Memoria di archiviazione e infine su Memoria di archiviazione del sistema. Da qui selezionate i dati da eliminare premendo il tasto Options e successivamente Elimina per cancellare i file e guadagnare così prezioso spazio su disco utile per continuare ad installare giochi e aggiornamenti.

Prima di cancellare i dati potrebbe essere utile fare un backup di PS5 per salvare i file magari su una unità esterna, liberando così l'SSD principale della console. Ricordatevi che se non avete effettuato un backup, tutti i file eliminati dall'SSD verranno persi per sempre in caso decidiate di cancellarli.