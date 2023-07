PlayStation 5 costa meno anche in Italia: risparmia 100 euro fino al 24 luglio

Sony Italia annuncia una nuova promozione legata a PlayStation 5: dal 13 al 24 luglio, PlayStation Standard con lettore ottico è in vendita al prezzo suggerito al pubblico di 449.99 euro invece di 549.99 euro, con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino.

L'offerta è valida fino a esaurimento scorte, potete acquistare PS5 a 449.99 euro su PlayStation Direct o presso i rivenditori aderenti tra cui Euronics, Unieuro, Mediaworld, GameLife, GameStop, TIM Store, Trony e Carrefour, inoltre PS5 è in sconto anche su Amazon:

Compra PS5 a 449 euro su Amazon.it

Sony sottolinea come il 2023 sia stato "un anno fantastico per PS5 con tantissimi contenuti che hanno intrattenuto i giocatori, tra i quali Hogwarts Legacy e Final Fantasy XVI, oltre a esperienze in realtà virtuale come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village su PlayStation VR2."

Una bella occasione dunque per acquistare PlayStation 5 anche in vista dei nuovi giochi in uscita durante l'autunno tra cui Alan Wake II, Assassin's Creed Mirage e Marvel's Spider-Man 2, solamente per citarne alcuni. La promozione è valida da oggi in Italia presso i rivenditori citati, fino ad esaurimento delle scorte disponibili, il prezzo scontato si intende consigliato al pubblico e non imposto da Sony.