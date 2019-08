PlayStation 5 costerà meno di 450€ in Europa? Nuovi rumor sul prezzo

Si continua a parlare del prezzo di PlayStation 5: a luglio ha destato scalpore il placeholder di MediaWorld Svezia fissato a 950 euro, in seguito l'azienda ha chiarito che si tratta semplicemente di un cartellino segnaposto assolutamente non indicativo del costo finale della console.

Secondo alcuni analisti e rumor recenti, Sony potrebbe vendere PS5 al prezzo di 499 dollari in Nord America mentre in Europa il costo finale della console potrebbe essere compreso tra i 429 ed i 449 euro, 499 euro nel caso di cambio 1:1, come spesso avviene al momento di stabilire i prezzi dei beni di elettronica di consumo (e non solo).

E' bene chiarire però come si tratti solamente di speculazioni, sono in molti infatti a pensare che la casa giapponese non voglia superare la soglia psicologica dei 399 euro/dollari come prezzo di lancio di PlayStation 5, evitando di ripetere l'errore commesso con PS3, venduta inizialmente ad un prezzo troppo elevato.

Il lancio di PlayStation 5 dovrebbe essere previsto per il mese di novembre 2020, indiscrezioni vorrebbero Sony impegnata in questi giorni ad organizzare il PlayStation Meeting di febbraio 2020, evento che vedrà la presentazione di PS5 insieme a giochi come Ghost of Tsushima, inoltre si parla di un nuovo evento State of Play a novembre incentrato su The Last of Us 2. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane, questa sera alla Gamescom scopriremo invece nuovi dettagli su Death Stranding di Hideo Kojima.