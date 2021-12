PlayStation 5: la cover fan made dedicata a God of War è degna di Kratos!

L'utente di Reddit conosciuto come Fan2FanBR ha realizzato una spettacolare cover di PlayStation 5 dedicata a God of War, una vera e propria opera d'arte con tanti rimandi all'epopea norrena di Kratos e Atreus che ripartirà (si spera) nel 2022 con l'attesissimo God of War Ragnarok.

Le faceplate fan made di God of War si riallacciano agli eventi dell'ultimo capitolo del capolavoro action firmato da Cory Barlog e, a detta della coppia di creativi composta da Anderson e Debora, saranno presto in vendita sul negozio digitale di Etsy nella pagina gestita da InovaryArtsBrasil.

Basta dare un'occhiata alle immagini esplicative pubblicate su Reddit per rendersi conto della passione profusa in questo progetto da Fan2FanBR, con una doppia scocca in plastica che si ispira alle atmosfere dell'avventura del Dio della Guerra riprendendone l'iconografia e gli equipaggiamenti più rappresentativi.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nel 2022 assisteremo al lancio delle nuove cover PS5 e dei DualSense colorati, nelle versioni Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. I nuovi modelli ufficiali del controller DualSense saranno in vendita da gennaio, mentre per le faceplate colorate di PlayStation 5, anch'esse prodotte da Sony, ci sarà da attendere fino alla metà del nuovo anno.