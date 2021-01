PlayStation 5: le cover nere stanno tornando, nonostante l'opposizione di Sony

A novembre l'azienda CMP ha messo in commercio le PlateStation, cover per personalizzare l'aspetto di PlayStation 5, Sony però si è opposta ed ha chiesto e ottenuto l'interruzione delle vendite. Stessa cosa per il progetto CustomizeMyPlates, anche questo bloccato, la compagnia ora ci riprova per la terza volta con il CMP Shells.

CMP Shells è il nuovo brand lanciato da CMP, questa volta i legali della società hanno scoperto un escamotage per fare in modo che la vendita non possa essere interrotta. A quanto pare CMP ha deciso di brevettare le sue cover e mentre questo progetto burocratico è in corso nessuno può avanzare pretese legali di alcun tipo, sempre secondo gli avvocati dell'azienda.

Detto fatto, sul sito di CMP Shells è possibile prenotare la cover nera per PS5 al prezzo di 49.99 dollari, il pacchetto cover console + skin per il DualSense a 69.99 dollari e infine una cover + skin a tema God of War sempre al prezzo di 69,99 dollari.

Sono tante le aziende che in questi mesi hanno provato a commercializzare skin e cover per PS5 e per il DualSense, nella maggior parte dei casi con scarsi risultati, con tanto di rimborsi emessi a causa della scarsa qualità dei prodotti che mal si adattavano al design della console.