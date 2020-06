PlayStation 5: dalle cuffie al telecomando, tutti i nuovi accessori per PS5

Durante l’ultimo evento Sony, oltre al design ufficiale della console, abbiamo infatti visto una nuova gamma di accessori PS5 che accompagneranno la console next-gen, pensati per garantire agli utenti un’esperienza di qualità a tutto tondo.

Per assicurarsi che tutte le funzionalità audio e le potenzialità del Tempest Engine vengano sfruttate al meglio, i giocatori potranno acquistare l’headset Pulse Wireless, che offrirà il supporto all’audio 3D e una tecnologia per la cancellazione del rumore del microfono. In arrivo anche una nuova Telecamera HD, con doppie lenti a 1080p.

Ma PlayStation 5 non sarà solo una console per videogiochi ma anche un sistema di intrattenimento a 360 gradi, proprio per questo Sony lancerà anche da un nuovo telecomando. A incuriosire è il fatto che l’accessorio sarà dotato di un microfono incorporato per i comandi vocali, mentre tra i tasti ne spiccano quattro senza alcuna dicitura. Che ci siano funzionalità extra ancora da svelare?

Concludiamo con la stazione di ricarica per i DualSense, "classica" basetta per ricaricare la batteria ma è doveroso notare come l'accessorio sia stato realizzato senza utilizzare i tradizionali inglessi USB-C. Ciò significa che la batteria interna dei controller otterrà energia grazie a una base senza fili, favorendo la praticità del processo di ricarica.