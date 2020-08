PlayStation 5: data di uscita e prezzo non verranno annunciati questo giovedì

Sony ha annunciato un nuovo State of Play per giovedì 6 agosto, in questa occasione scopriremo la data di uscita e il prezzo di PlayStation 5, con conseguente apertura dei preordini? Purtroppo no, come confermato dal colosso giapponese.

La compagnia sottolinea infatti che questo episodio sarà dedicato ai giochi in arrivo su PS4, PlayStation VR e in minor parte PS5, con aggiornamenti su alcuni titoli terze parti e indie mostrati durante lo show di giugno. Nessuna notizia invece per quanto riguarda l'hardware:

"E giusto per chiarirci: non ci saranno notizie PlayStation Studios nell’episodio di giovedì. Non ci saranno neppure novità per quanto riguarda hardware, business, pre-ordini o date di rilascio. Questo giovedì, ci dedicheremo unicamente a mostrarvi dei bellissimi giochi che entreranno a far parte dell’ecosistema PlayStation. Ci sarà da divertirsi!"

Non è ancora arrivato il momento dunque per scoprire quando uscirà PS5, quanto costerà e quando apriranno i preordini, per queste informazioni sarà necessario attendere ancora. E voi cosa vi aspettate dal nuovo State of Play di agosto? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.