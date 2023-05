PlayStation 5 e Days of Play: codici sconto per accessori e giochi su PlayStation Direct

A distanza di pochi giorni dallancio della versione italiana di PlayStation Direct, il negozio ufficiale Sony, il colosso nipponico ha annunciato quali saranno i codici sconto che gli utenti potranno utilizzare nel corso dei prossimi giorni per l'acquisto di alcuni accessori e giochi PlayStation 5.

In occasione dei Days of Play 2023, Sony attiverà ben due codici sconto:

DOPSAVE15: attiverà uno sconto del 15% su alcuni accessori ufficiali PlayStation 5

attiverà uno sconto del 15% su alcuni accessori ufficiali PlayStation 5 DOPSAVE40: permetterà di acquistare una selezione di giochi PlayStation 5 con il 40% di sconto

Al momento Sony non ha svelato la lista completa degli accessori che si potranno acquistare in offerta, ma sul blog ufficiale è presente un elenco parziale, il quale include la base di ricarica DualSense, la telecamera HD, il telecomando per contenuti multimediali, le cuffie wireless con microfono Pulse 3D e una selezione di coperture colorate per PlayStation 5. Non è chiaro quindi se i controller (DualSense Edge incluso) faranno parte della promozione.

Per quello che riguarda i giochi, invece, dovremo attendere l'inizio delle offerte per scoprire quali si potranno acquistare in sconto, sebbene sia molto probabile che tra questi troveremo anche e soprattutto le principali esclusive come Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sui Days of Play 2023, che si terranno dal 2 al 12 giugno 2023.