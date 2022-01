PlayStation 5, Dbrand punzecchia Sony: la cover Midnight Black non è nera!

La sfida tra Sony e Dbrand sulle cover di PS5 prosegue a colpi di tweet: per i curatori dei social dell'azienda che produce in maniera indipendente le skin adesive per i possessori della console nextgen del colosso tecnologico giapponese, la scocca Midnight Black non è affatto nera!

I rappresentanti di Dbrand colgono infatti l'occasione offertagli dal lancio delle cover colorate di PS5 per reperire una scocca Midnight Black e raffrontare in foto i pannelli first-party con le loro DarkPlates, le scocche non ufficiali che la compagnia lanciò nel febbraio del 2021 attirando su di sé le ire dei legali di Sony.

L'immagine condivisa da Dbrand riprende quindi una foto scattata da un creatore di contenuti che si lamenta che la colorazione della nuova scocca di PS5 sia "più vicina al blu scuro che al nero, e dalle sfumature diverse da quelle del DualSense nero". I curatori dei social di Dbrand hanno così colto la palla al balzo e, nel riprendere il messaggio sconfortato dell'utente di Twitter, ne condividono in maniera sarcastica la delusione e, al contrario, si dicono divertiti dal fatto che "non puoi mica fare causa per scoprire cosa sia davvero il colore nero".

In attesa di ulteriori sviluppi (e di eventuali risposte da parte del team PlayStation), vi ricordiamo che i recenti rumor sull'arrivo della retrocompatibilità di PS1, PS2 e PS3 sulla console nextgen di Sony sono stati smentiti dall'ultimo spot giapponese di PlayStation 5.