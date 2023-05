PlayStation 5, Demon's Souls e Ghost of Tsushima tra le esclusive su PC: novità in arrivo?

La chiusura del PlayStation Showcase di maggio dedicato alle esclusive PS5 e non solo ha portato con sé alcune novità per il panorama del marchio Sony, soprattutto alla luce di quelli che potrebbero essere i cambiamenti che avverranno all'insegna di un 2023 videoludicamente ancora tutto da scoprire con i prossimi eventi estivi.

Con la conclusione della presentazione in pompa magna del 25 maggio, infatti, sono emersi dei rumor su altri annunci e un porting PC a luglio per i PlayStation Studios. Non si sa ancora con certezza a quali titoli si faccia riferimento; eppure, nel corso delle scorse ore, potrebbe essere sopraggiunto qualche interessante indizio sui titoli PlayStation in approdo sull'ecosistema PC. Al momento non vi è nulla di ufficiale in merito, ma tali indiscrezioni hanno fatto il giro nel Web nell'arco di pochissimo tempo.

A quanto pare, infatti, Demon's Souls e Ghost of Tsushima: Director's Cut sono stati avvistati su PC. La presenza di informazioni relative alle versioni dei lavori targati Bluepoint Games e Sucker Punch lascerebbe quindi presumere che i rumor sopracitati siano plausibili e che, nel corso delle prossime settimane, potremmo assistere all'annuncio delle versioni PC di Demon's Souls e Ghost of Tsushima. I due giochi sono apparsi tra le fila dei titoli del servizio di Nvidia GeForce Now in precedenza, il che darebbe ulteriore credibilità all'indiscrezione di recente apparsa su Internet. Il momento della verità potrebbe essere dietro l'angolo; dunque, almeno per adesso, non ci resta che attendere una conferma ufficiale dalla stessa Sony.