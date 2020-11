PlayStation 5: la next-gen di Sony parte col piede giusto!

È finalmente arrivato il momento di svelare tutte le caratteristiche di PlayStation 5 nel dettaglio, dal momento che da oggi è possibile parlare nel dettaglio di alcune delle principali feature della macchina da gioco di prossima generazione (ancora per pochi giorni) targata Sony.

Nella nostra Video Recensione, fresca di pubblicazione sul canale YouTube di Everyeye, è infatti possibile approfondire numerose questioni riguardanti il funzionamento del controller DualSense, l'interfaccia utente e la retrocompatibilità con la quasi totalità dei giochi PlayStation 4 sia in versione digitale che fisica (a patto di possedere una PS5 Standard Edition, ovvero quella dotata di lettore ottico). Nel caso in cui voleste saperne di più, vi invitiamo a dare un'occhiata anche alla lunga recensione di PlayStation 5 scritta dal buon Francesco Fossetti, che nell'articolo in questione ha parlato di ogni singolo aspetto della console Sony.

Non dimenticate inoltre di leggere tutti i dettagli sulle temperature raggiunte da PlayStation 5 durante l'esecuzione dei giochi e nella dashboard con tanto di comparativa con quelle raggiunte da PS4. Per quello che riguarda invece i giochi, potete trovare sulle nostre pagine anche la recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales.