PlayStation 5: Digital Foundry non ha ancora visto nessun gioco in azione

Digital Foundry ha pubblicato oggi un nuovo approfondimento tecnico su PlayStation 5 rivelando ulteriori dettagli sul comparto hardware della console Next-Gen di Sony. E per quanto riguarda i giochi?

Leadbetter fa sapere allo stato attuale di "non aver visto un singolo pixel in azione", riportando la sua esperienza con PlayStation 4, a questo punto della roadmap (circa sei mesi dal lancio) Sony aveva già mostrato una versione quasi definitiva di Killzone Shadow Fall, poco distante da quello che sarebbe poi diventato il gioco completo.

Il tecnico di DF non ha avuto quindi accesso ad alcuna tech demo o altro materiale legato ai giochi, al momento l'unica testimonianza in tal senso è data dalla demo di Marvel's Spider-Man per PS5 trapelata la scorsa primavera e mostrata (OffScreen) durante un meeting interno per dimostrare le potenzialità dell'SSD della nuova console, dalla demo in questione sono emersi tempi di caricamento particolarmente rapidi per alcune sezioni di gioco (0.8 secondi contro gli 8.10 necessari su PlayStation 4 PRO), tuttavia è difficile estrapolare dati più concreti da questa build, ormai apparentemente piuttosto datata.

A marzo Digital Foundry ha lodato l'SSD di PS5 affermando che "la cosa più incredibile di PS5 è la velocità dell'SSD. In quel piccolo pezzo di silicio trova spazio un sacco di roba personalizzata da Sony per garantire che il sistema non presenti alcun collo di bottiglia."