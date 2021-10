PlayStation 5 Digital torna disponibile a sorpresa da GameStop

Nuovo drop a sorpresa di PlayStation 5 sul sito di GameStop, la console Sony è ora in vendita online, nel momento in cui scriviamo solamente la Digital Edition è ancora disponibile mentre l'edizione Standard è sold-out.

Potete comprare PS5 Digital sul sito di GameStop la nuova offerta è valida fino ad esaurimento scorte, come sempre il sold-out potrebbe essere immediato dunque se siete interessati affrettatevi prima che la console vada esaurita. Oltre alla console liscia (in vendita a 399.99 euro) è possibile acquistare anche un bundle con giochi e accessori, questo pacchetto è però andato esaurito in breve tempo.

Un nuovo restock di PlayStation 5 è arrivato, si tratta del secondo drop da parte di GameStop in questa settimana, adesso la speranza è che nuove scorte possano fare la loro comparsa a novembre in tempo per il Black Friday e gli acquisti natalizi.



Si tratta di una bella occasione per comprare la console next-gen di Sony, ricordatevi che abbiamo già detto che il sold-out potrebbe essere imminente, tenete a portata di mano i dati di login al sito di GameStop e i dati della carta di credito per velocizzare la procedura di acquisto e pagamento e fare in modo di riuscire ad acquistare PS5 Digital Edition.