PlayStation 5: dimensioni a confronto con Xbox Series X/S e PS4 nel nostro nuovo video

Con tutte le console che caratterizzeranno la next-gen ormai arrivate in redazione, non poteva mancare un primo confronto tra le dimensioni di PlayStation 5 e quelle di Xbox Series X/S, nonché con quelle di PS4 e Xbox One X.

Come sappiamo infatti la PlayStation 5 in versione standard, ovvero dotata di lettore ottico, è larga 39 centimetri, alta 10,4 centimetri e profonda 26 cm: un colosso di dimensioni notevoli che saprà sicuramente farsi notare nei salotti dei videogiocatori di tutto il mondo. Per capire bene le reali fattezze della nuova arrivata in casa Sony non c'è miglior modo che metterla a confronto con le altre console arrivate negli ultimi giorni, nonché con quelle della generazione attuale. Xbox Series X misura, ad esempio, 30.1 cm in larghezza, 15.1 cm in altezza e 15.1 cm in profondità, mentre per tornare alla generazione corrente PlayStation 4 fa registrare 26,5 cm in larghezza, 4 cm in altezza e 26 cm in profondità.

Insomma la nuova PlayStation 5, dal punto di vista delle dimensioni, domina sulle altre macchine da gioco ergendosi in tutta la sua grandezza. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Sony ha pubblicato la lista dei titoli third party che sfrutteranno tutte le funzionalità del nuovo controller DualSense.