PlayStation 5 torna disponibile su Amazon.it ma è subito sold out - Aggiornata

Amazon.it ha messo in vendita PlayStation 5 Standard Edition, la console è apparsa nelle prime ore del mattino di martedì 30 marzo ma tutti i pezzi disponibili sono stati venduti con estrema rapidità.

Aggiornamento - La console è sold-out su Amazon.it, nel momento in cui scriviamo PS5 non è più disponibile per l'acquisto. Segue notizia originale.



Potete comprare PS5 su Amazon.it al prezzo di listino, ordinando oggi la consegna è prevista per il 3 aprile, giusto in tempo per il weekend di Pasqua. Attenzione perchè provando ad aggiungere la console nel carrello si potrebbe ricevere un messaggio di errore:

"Ci dispiace. Si è verificato un errore quando abbiamo tentato di elaborare la richiesta. Stiamo lavorando al problema e ci aspettiamo di risolverlo a breve. Si prega di notare che se stavi effettuando un ordine, non sarà stato elaborato per il momento. Per favore riprova più tardi. Ci scusiamo per l'inconveniente."

Si tratta di un problema dovuto all'elevatissimo afflusso di clienti, il consiglio è quello di insistere fino a quando l'ordine non andrà a buon fine ma cercate di essere veloci perchè come sappiamo le console vanno letteralmente a ruba e potrebbero andare sold-out nel giro di pochissimi minuti. Siete risuciti a comprare la PlayStation 5 su Amazon? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, continueremo a monitorare la situazione per capire dove e quando arriveranno nuove scorte di PS5.