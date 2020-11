PlayStation 5 disponibile da Euronics con consegna entro dicembre

Nuove scorte di PlayStation 5 sono disponibili da oggi in Italia esclusivamente online presso i principali rivenditori, tra questi troviamo Euronics che nel momento in cui scriviamo sembra avere ancora console a disposizione dei clienti.

Provando ad acquistare PS5 Digital a 399.99 euro e PS5 a 499.99 euro sul sito di Euronics (link non tracciati) compare un messaggio che riporta testualmente: "Acquista ora, consegna entro il 15 dicembre, quantità massime disponibili 1 pezzo per cliente."

Da segnalare come il costo di consegna sia pari a 11 euro, in alternativa è possibile scegliere l'opzione Prenota e Ritira prenotando la console online e ritirandola nel punto vendita o nel magazzino Euronics a voi più vicino, in questo caso senza nessuna spesa aggiuntiva.

Continueremo a monitorare la situazione legata alla disponibilità di PS5 nelle prossime ore, rivenditori come Unieuro e Mediaworld sembrano aver già terminate le nuove scorte mentre GameStopZing ha annunciato che non metterà in vendita le console ma le utilizzerà per far avanzare nella coda coloro che hanno effettuato il preordine.

Alle 13:00 di oggi anche Amazon.it metterà in vendita nuove scorte di PS5, vi aggiorneremo all'ora di pranzo non appena le console faranno la loro comparsa sul sito. Siete riusciti a comprare la PlayStation 5? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!