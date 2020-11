PlayStation 5 disponibile in Italia? Un lettore ci conferma di averla già ritirata

Un nostro lettore ci ha scritto per avvisarci di aver ritirato la sua PlayStation 5 presso il magazzino di uno dei principali retailer italiani, in mancanza di altre testimonianze si tratta di una delle primissime console PS5 consegnate ai consumatori nel nostro paese, se non la prima in assoluto.

Il lettore ci ha fornito adeguata documentazione fotografica a riprova del fatto che ha effettivamente ritirato la PlayStation 5 ordinata da una delle principali catene di elettronica del nostro paese, la console non è stata spedita a domicilio o ritirata in negozio bensì nei magazzini del punto vendita. Chi ha ritirato la console afferma di averla pagata con finanziamento anzichè con PayPal o Carta di Credito e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la pratica è stata evasa in tempi rapidi, addirittura prima del lancio.

PlayStation 5 sarà disponibile in Italia dal 19 novembre, nuove scorte di PS5 arriveranno su Amazon lo stesso giorno a partire dalle 13:00, sempre giovedì anche altre catene come Mediaworld, Euronics e Unieuro avranno a disposizione PS5 e PS5 Digital per la vendita online mentre ricordiamo come non sarà possibile trovare la console nei negozi fisici al day one a causa di una precisa scelta di Sony.