PlayStation 5 disponibile ora da Mediaworld, solo online!

Come promesso, PlayStation 5 è disponibile da Mediaworld a partire dalle 15:00 di oggi, lunedì 19 luglio. La vendita odierna riguarda solamente la Digital Edition mentre la versione Standard verrà messa in vendita il 20 luglio, infine il 21 luglio toccherà al bundle PS5 + Ratchet & Clank Rift Apart.

Sul sito games.mediaworld.it trovate in questo momento la coda virtuale per poter accedere all'acquisto di PlayStation 5 Digital Edition al prezzo di listino di 399 euro. Mediaworld fa sapere che "in considerazione delle limitate disponibilità di prodotto e dell’ingente richiesta dello stesso a maggiore tutela del Consumatore finale, MediaWorld limiterà la vendita dei prodotti a un massimo di un pezzo per cliente (da intendersi quale soggetto titolare dell’ordine di acquisto)."

Gli ordini multipli saranno cancellati e ogni cliente potrà acquistare al massimo un solo pezzo. Le uniche modalità di pagamento previste sono carta di credito e PayPal con consegna con corriere, non sarà possibile ritirare il proprio acquisto in negozio o selezionare altre modalità di ritiro e spedizione.



Se non siete riusciti ad acquistare la console non disperate, martedì 20 luglio alle 15:00 saranno disponibili le PS5 Standard Edition mentre mercoledì 21 luglio alla stessa ora potrete acquistare il bundle PlayStation 5 con Ratchet & Clank Rift Apart.