PlayStation 5 disponibile oggi su GameStopZing, ma è già sold-out

Nella giornata di giovedì 27 maggio, su GameStopZing PlayStation 5 è tornata disponibile con nuove scorte che, come facilmente intuibile, stanno già generando una considerevole coda tra gli appassionati che desiderano approfittare dell'occasione per portarsi a casa l'ultima console casalinga di Sony.

Nel pomeriggio del 27 maggio, sui lidi di GameStop sono infatti giunte delle nuove unità di hardware della nuova piattaforma di Sony con un rifornimento di scorte che sta andando letteralmente a ruba. Nel giro di pochi minuti si è creata una coda considerevole che contribuisce a rendere difficoltosa la finalizzazione dell'ordine di acquisto da parte degli utenti. Purtroppo, il drop della giornata di oggi è andato sold-out in pochissimi minuti e, di conseguenza, le console non sono più disponibili sul sito di GameStopZing.

Non sapendo quando avverrà il prossimo restock, vi rimandiamo al link del portale di GameStop che fornisce tutte le indicazioni a coloro che desiderano portarsi a casa una fiammante PS5:

Come di consueto, monitoreremo la situazione per fornirvi tutte le informazioni sull'arrivo delle nuove scorte di PlayStation 5, con aggiornamenti anche per i restock di Xbox Series X, Series S e di nuove GPU.