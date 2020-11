PlayStation 5 disponibile da Unieuro, affrettatevi!

Nel momento in cui scriviamo, PlayStation 5 Digital Edition è disponibile per l'acquisto sul sito di Unieuro, mentre l'edizione standard non può essere acquistata ma non è escluso che possa tornare in vendita nelle prossime ore.

Potete acquistare PS5 Digital Edition a 399 euro sul sito di Unieuro (link non tracciato) ma affrettatevi perchè la disponibilità sembra essere molto limitata. Vi basterà cliccare sul pulsante arancione "Prenotalo Subito" per assicurarvi una console, spedizione prevista a partire dal 15 dicembre 2020.

Attenzione perchè il sito di Unieuro sta sperimentando numerosi crash e disservizi, se la pagina non si apre o restituisce un messaggio di errore provate a ricaricarla nuovamente. Per sicurezza vi lasciamo anche il link alla pagina di PS5 Standard a 499 euro su Unieuro, nuove scorte potrebbero essere disponibili nel corso della mattinata.



Quest'oggi anche altri rivenditori metteranno a disposizione PlayStation 5 e PS5 Digital, tenete d'occhio i principali siti di eCommerce nel nostro paese, il consiglio è sempre quello di essere rapidi perchè le scorte sono pochissime ed i sold-out vengono generalmente registrati nel giro di pochissimi minuti (se non secondi), inoltre assicuratevi di ricevere la email di conferma d'ordine per assicurarvi che tutto sia andato a buon fine.