PlayStation 5 doppia Xbox Series X|S nel Q4 2022: ecco quanto ha venduto

Sempre grazie a ciò che sta accadendo in tribunale tra Microsoft e la Federal Trade Commission possiamo ora sapere quante console di ultima generazione hanno venduto Sony ed il colosso di Redmond nel corso del 2022.

Dalle informazioni emerse nel corso della diatriba legale avviata dalla FTC apprendiamo che lo scorso anno le vendite sono state a favore di PlayStation 5, che nel solo Q4 2022 ha piazzato ben 7,1 milioni di console. Si tratta di una cifra notevole, soprattutto se si considera che nello stesso lasso di tempo Xbox Series X|S ha venduto solo 3,2 milioni di unità, poco più della metà rispetto a Sony.

Non meno interessanti sono i dati legati alla base installata in territorio europeo (EEA sta per European Economic Area), visto che i grafici mostrati nell'aula di tribunale evidenziano che l'80% delle console next-gen nelle case dei videogiocatori è legata al brand PlayStation e solo il restante 20% appartiene a Microsoft.

Occorre specificare che, stando alle dichiarazioni di Microsoft, parte di questi risultati sono dovuti alla volontà di dare priorità a Xbox Cloud Gaming, scelta che ha impedito di produrre un numero adeguato di console. A proposito, sapevate che per Jim Ryan il cloud gaming sarà rilevante solo tra un paio d'anni?