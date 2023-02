PlayStation 5 e DualSense: come risolvere i problemi di eco con il microfono

Quando siete in un party di PlayStation 5 i vostri amici si lamentano dell'eco? Sappiate che questo problema si può risolvere nella maggior parte dei casi con alcuni semplici trucchi.

Controllate i cavi o il ricevitore

Il problema più comune che provoca la presenza dell'eco nella chat vocale di PlayStation 5 è il cavo non inserito bene. Per evitare interferenze o altri problemi sia in entrata che in uscita è fondamentale assicurarsi che il jack da 3,5 mm sia correttamente inserito nell'apposito slot del controller DualSense della console di ultima generazione Sony. Provate quindi a spingere lo spinotto e giratelo, così da essere sicuri che il procedimento sia andato a buon fine. Se invece state utilizzando cuffie wireless, il problema potrebbe risiedere nella distanza tra il dispositivo e il suo ricevitore: evitate di stare troppo lontano dal dongle e spegnete qualsiasi oggetto elettronico possa creare interferenze nell'invio e nella ricezione del segnale.

Regolate il volume in entrata del microfono

Spesso e volentieri, l'eco non è causato da un problema hardware ma solo ed esclusivamente dalla disattenzione dell'utente. Non di rado, infatti, la colpa è tutta del microfono troppo sensibile che cattura tutti i suoni nei paraggi, persino quelli emessi dalle cuffie quando il volume è eccessivamente elevato. Per ovviare a questo problema è sufficiente abbassare la sensibilità del microfono: premete il tasto PlayStation, poi cliccate sull'icona a forma di microfono ed infine selezionate 'Regola livello microfono'. Fate in modo che il suono in entrata nel dispositivo sia sufficientemente alto da permettere agli altri di comprendervi ma non così alto da disturbarli anche con i più piccoli rumori che vi circondano. In sostanza, l'indicatore deve essere posizionato in modo tale che l'indicatore raggiunga la sezione 'Buono' senza spostarsi fino alla fine.

Attenti a cuffie e TV

L'ultimo consiglio che possiamo darvi è quello di indossare sempre tutte e due le cuffie: nel caso in cui uno dei due dispositivi dovesse penzolare sulla vostra spalla, potrebbe posizionarsi in modo tale da 'sparare' l'audio direttamente nel microfono, rendendo l'eco insopportabile per chiunque si trova nel vostro party. Qualcosa di simile potrebbe accadere anche se state utilizzando il microfono integrato nel DualSense di PlayStation 5: in tal caso, vi sconsigliamo di alzare troppo il volume del televisore, oppure gli altri saranno costretti ad ascoltare il ritorno dei suoni emessi dalla vostra TV.

Avete già letto la guida con le 10 cose da fare e opzioni da regolare subito dopo la prima accensione di PlayStation 5?