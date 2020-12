PlayStation 5: il DualSense di Everyeye diventa realtà grazie a Enrico "Berta" Bertagnoli

In primavera vi abbiamo mostrati alcuni render del DualSense a tema Everyeye ma mai avremmo pensato di spingerci oltre... invece è successo! Dalla collaborazione con Enrico "Berta" Bertagnoli è nato il DualSense Everyeye Edition.

Berta è un artista di Verona noto per la sua collaborazione con il brand italiano di streetwear Dolly Noire e per tantissimi altri lavori (potete seguire Berta su Instagram e YouTube) e che nei mesi scorsi ha pubblicato alcuni tutorial su come colorare i tasti del DualShock 4, senza dimenticare la creazione di un bellissimo controller custom dedicato a Call of Duty Modern Warfare.

Insomma, Enrico è come noi un vero appassionato di videogiochi e la collaborazione è venuta naturale, Berta ha realizzato in esclusiva per noi una versione personalizzata del DualSense con il logo di Everyeye in bella vista sul touchpad e sul retro, oltre alla basetta che riporta orgogliosamente il nome del sito sulla parte laterale. In apertura trovate un video che mostra il processo di creazione di questo pezzo unico (non in vendita) che ci accompagnerà durante le nostre dirette quotidiane mentre qui sotto potete vedere alcune immagini che mostrano il DualSense Everyeye Edition in tutto il suo splendore.