PlayStation 5 e DualSense: fan personalizza il controller in stile PS One

Da grande appassionato di console Sony, il redditor LaZaModz ha deciso di personalizzare il controller DualSense della sua fiammante PlayStation 5 lasciandosi ispirare dalle forme, dai colori e dai tasti del pad della leggendaria PS1.

Nel condividere il frutto del suo lavoro con gli altri frequentatori del noto forum e sottoporre al loro giudizio quanto fatto per omaggiare la prima console PlayStation, l'utente di Reddit non è entrato nel merito degli interventi compiuti per customizzare il DualSense ma si è limitato a mostrare la sua opera con lo splendido scatto che trovate in calce alla notizia.

La personalizzazione compiuta da LaZaModz rientra nel solco tracciato idealmente da Game Reaper 187: il creatore di contenuti ha infatti realizzato il design custom definitivo di PS5 per i fan più nostalgici con degli inserti in plastica colorata che, collocati in maniera strategica dietro al logo della console next gen Sony, gli donano un aspetto del tutto analogo a quello ammirato nella schermata iniziale dei giochi PS One.

Fateci sapere che cosa ne pensate di questa nuova versione fan made a tema PS1 del DualSense, ma prima vi rimandiamo a questo approfondimento che riassume le ultime novità sulla sfida aperta da DBrand a Sony per le cover PS5 nere.