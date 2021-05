PlayStation 5: quanto dura la batteria del DualSense?

Il DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5, è generalmente considerato un passo avanti rispetto al Dualshock 4, merito di tutte le sue caratteristiche peculiari quali feedback aptico e grilletti adattivi. Ma sapete quanto dura la sua batteria interna?

Il DualSense ha una durata della sua carica stimata attorno le 12 ore, se non addirittura oltre: si tratterebbe sulla carta di una durata considerevole nonché un ulteriore miglioramento in confronto al controller della PS4 che aveva un'autonomia compresa tra le 4 e le 8 ore. La durata della batteria del DualSense è tuttavia soggetta a una moltitudine di fattori diversi, legati proprio alle sue innovazioni, che porterebbe a un suo ridimensionamento. Giocando infatti con titoli che sfruttano appieno il feedback aptico e i grilletti adattivi, il controller consuma energia molto più velocemente del normale, riducendone drasticamente la durata: alcuni giocatori hanno fatto notare che l'autonomia del controller arriverebbe persino attorno le 4 ore, dunque un terzo ed oltre in meno rispetto a quanto stimato.

Insomma, tutto dipende da come e quanto a lungo sfruttate le novità del DualSense durante le vostre partite. Non è comunque da escludere che in futuro Sony decida di realizzare nuovi modelli con una capienza ancora maggiore rispetto a quello standard. Di recente, inoltre, un update del DualSense di PS5 ha migliorato la retrocompatibilità con i giochi PS4. Nel frattempo Sony ha mostrato due nuovi modelli del DualSense PS5.