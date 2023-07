PlayStation 5: c'è chi sta provando a vendere il prototipo del Devkit!

Avete presente il devkit di PS5 con la forma a V? Ebbene, sembra proprio che un non meglio precisato possessore di uno dei primissimi prototipi del kit di sviluppo di PS5 stia provando a vendere all'asta questa rara console per sviluppatori.

Sulle pagine di Yahoo Auctions Japan è infatti apparso il Prototipo 2 del devkit di PlayStation 5: l'utente anonimo che sta provando a vendere questo kit per sviluppatori ha fissato come base d'asta un prezzo di 800.000 yen giapponesi (corrispondenti a circa 5077 euro al tasso di cambio attuale). Nel momento in cui scriviamo, nessun sembra aver fatto un'offerta d'acquisto.

A chi ci segue, ricordiamo che i devkit di PS5 richiedono una licenza a tempo limitato per poter essere utilizzati da programmatori, tester e sviluppatori impegnati nella realizzazione di videogiochi: si tratta quindi di una piattaforma dotata di un software estremamente 'specializzato' e di un hardware che, come nel caso dei prototipi, non è ancora finalizzato.

Ogni devkit che Sony consegna alle software house, oltretutto, non viene 'regalato' ma risulta essere ancora di proprietà del colosso tecnologico giapponese: si tratta a tutti gli effetti di un sistema che viene prestato dall'azienda nipponica agli addetti al settore e che, a tempo debito, occorre restituire al team PlayStation. Pertanto, Sony ha tutto il diritto di perseguire legalmente tutti coloro che provano a vendere un devkit, da qui la sorpresa rappresentata dalla comparsa di questo prototipo del kit di sviluppo di PS5 su un comune sito d'aste tra privati. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video leak del devkit a V di PlayStation 5 in azione.