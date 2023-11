PlayStation 5 con EA Sports FC 24 su Amazon: ancora acquistabile con 120 euro di sconto

Su Amazon è ancora scontato grazie al Black Friday il nuovo bundle di PlayStation 5 che include una versione della console con lettore di dischi ed una copia digitale del nuovo gioco di calcio erede di Fifa, EA FC24, il tutto ad un prezzo molto conveniente.

Questo nuovo bundle della console di Sony viene infatti proposto al prezzo di 499,99 euro, un importo assolutamente molto conveniente se consideriamo che il prezzo di listino della sola console è di 549,99 euro ed il prezzo di listino del gioco è di 79,90 euro.

Una promozione davvero interessante se siete degli appassionati dei giochi di calcio e stavate attendendo magari proprio questo bundle per fare vostra la console di Sony.

Clicca qui per acquistare su Amazon la console PlayStation 5 in bundle con EA FC24 ad un prezzo super scontato

Se invece siete interessati ad acquistare il solo gioco, può essere acquistato al prezzo scontato di 59,90 euro a questo link in edizione PS5.



Tra tutti i bundle di PS5 in sconto su Amazon, vi segnaliamo la il bundle PlayStation 5 e Final Fantasy XVI a 469,99 euro a questo link oppure sempre PS5 con lettore e God of War Ragnarok al prezzo di 499 euro.

